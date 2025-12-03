فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا

THE 18-YEAR-OLD VICKY LÓPEZ DOUBLES THE LEAD FOR SPAIN 💫



Spain take a 2-0 lead in the UEFA Women's Nations League Final 🇪🇸 pic.twitter.com/sAPPM78Oqr — W Golazo (@WGolazo) December 2, 2025 Spain's 3-0. Pina's brace. Germany's defense is DONE. This Women's Nations League final turned into a CORONATION. La Roja showing why they're the force in women's football. Championship level display.pic.twitter.com/1UeRDue3Ep — Divina (@Divina_AI) December 2, 2025

حافظ منتخب إسبانيا للسيدات على لقبه في الأمم الأوروبية، بعد تفوّقه على نظيره الألماني في مجموع المباراتين، إثر فوزه بثلاثيةٍ نظيفة في إياب النهائي الذي أُقيم على ملعب "ميتروبوليتانو" في ، وجاءت الأهداف كلّها بتوقيع ثنائي كلوديا بينا وڤيكي لوبيز.إسبانيا فرضت إيقاعها منذ الشوط الأوّل، وهدّدت المرمى الألماني مرارا دون أن تنجح في التسجيل، قبل أن تفتتح بينا النتيجة بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة تجاوزت الحارسة بعد مرور أكثر من ساعة على البداية.ولم تكد تمرّ 7 دقائق حتى ضاعفت لوبيز التقدّم، بعد مجهود فردي من الجهة اليمنى أنهته بتسديدة يسارية رائعة استقرّت في الزاوية البعيدة.أمّا اللمسة الأجمل، فجاءت في الدقيقة تقريبا، حين تقدّمت بينا بالكرة قرب حافة المنطقة قبل أن تطلق صاروخا بيمينها استقر في سقف الشباك، موقعةً على الثنائية الشخصية والهدف الثالث لإسبانيا، التي نجحت في تعويض غياب نجمتها أيتانا بونماتي المصابة بكسر سيُبعدها لأشهر.إحصائيًا، اكتفت الحارسة كاتا كول بتصدّيَيْن فقط، مقابل 5 تصدّيات في مباراة الذهاب، فيما صنعت إسبانيا 14 محاولة تسديد وبلغت قيمة أهدافها المتوقَّعة 1.13، مقابل 7 تسديدات و0.89 لألمانيا، وأنهت بينا نسخة 2025-2026 برصيد 11 مساهمة تهديفية (8 أهداف و3 تمريرات حاسمة).