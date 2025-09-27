مقدمة النشرة المسائية 27-09-2025

هو مثل الموت والولادة صعب أن يعاد مرتين"// والذكرى الأولى كالدمعة الأولى بعد الصدمة واستيعاب الغياب// عام مضى.. وما غادر الميدان/ وعلى ثقل الغياب لا يزال دائم الحضور/ هو شخصية لا تتكرر وعلامة فارقة على رؤوس الأشهاد في تاريخ النضال ضد الاحتلال// من أحبه رفّعه إلى مرتبة سيد العشق/ ومن كرهه احترمه حتى في كرهه/ من خالفه في السياسة لم يرتفع فوق سقف السجال/ ومن والاه انتظر إشارة الإصبع المرفوع ليكون حيث يجب أن يكون/ والعدو قبل الصديق صدقه وبشهادات مصدقة // صاحب النصرين وصانعهما ارتفع أيقونة في البيوت ترحل إليها القلوب المؤمنة بالحرية والعدالة والحق/ ذات أيار صار جزءً من سيرة البلاد/ وشمس تموز تحولت رمزاً على "سن ورمح" الشوارع في المدن والعواصم//. وفي تلك المحطة/ لم ينس دور الجديد الملهم "في عز الحرب"/ وهو دور مثبت في مسيرة المحطة وسياستها حيث التفريق بين الضحية والجلاد لا يحتمل التأويل/ وحيث الانحياز بالكلمة والصورة إلى من يدافع عن فعل من أفعال الدفاع عن الوطن/ فأكرمها بأولى الإطلالات كونها جسر عبور بين الناس بشهادة منه// هو "سيد الشهداء" وفي ذكراه الأولى شهادة من رفيق درب البدايات/ "أنت كما أنت حيّاً" قالها رئيس نبيه بري/ مضيفاً/ في يوم الشهادة والشهداء/ صدى الصوت ابتهال وسؤال/ متى نصرُ ؟ والرَّجْعُ قولُه تعالى: "ألا إن نصرَ الله قريب"// وفي الذكرى/ كان شاهداً من مرقده على الذكرى/ ومن مِنبَرها أطلق أمين عام الشيخ نعيم قاسم آخر مواقف المرحلة/ لن نترك الساح ولن نسلم السلاح/ مجدداً التلويح بالمواجهة الكربلائية// وعلى المشاركة في الذكرى حل لمجلس الأمن القومي علي لاريجاني ضيفاً سياسياً/ وبعد لقاءين تشابكت فيهما الأيدي بينه وبين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي نواف سلام ونبيه بري كل على حدة/ أشاد لاريجاني من عين التينة بمبادرة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ودعمها على قاعدة أن دولة شقيقة وهناك مشاورات بيننا وبينها/ واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد/ وموقف قاسم صائب تمامًا/ وأعتقد أن هذه الخطوة هي بالاتجاه الصحيح لراحة الشعب// وفي السرايا حمّله رئيس الحكومة نواف سلام رسالة شفهية مفادها أن استقامة العلاقات ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية/ بعد استعراض العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة// أما في المستجدات المتعلقة بالحرب على غزة/ فقد أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن تجري مناقشات مثمرة مع دول بشأن القطاع/ وإذ قال إن هناك نوايا حسنة من أجل التوصل إلى اتفاق/ أكد ان الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة.