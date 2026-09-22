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Local News

Lebanon Weather Forecast: Autumn Conditions Bring Dense Fog and Scattered Rain

2026-09-22 | 06:17
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Lebanon Weather Forecast: Autumn Conditions Bring Dense Fog and Scattered Rain
Lebanon Weather Forecast: Autumn Conditions Bring Dense Fog and Scattered Rain

The Forecasting Department of the Directorate General of Civil Aviation predicts relatively unstable autumn weather across Lebanon and the eastern Mediterranean, with temperatures remaining near seasonal averages.

Expected Weather:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"><source-inline-chip class="ng-star-inserted" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-inline-chip></source-footnote>

  • Tuesday:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-footnote> Possible scattered rain, particularly over the highlands, accompanied by active winds at times.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"><source-inline-chip class="ng-star-inserted" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-inline-chip></source-footnote>

  • Wednesday:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-footnote> Temperatures will remain stable along the coast while dropping slightly over the mountains and inland, with occasional active winds.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"><source-inline-chip class="ng-star-inserted" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-inline-chip></source-footnote>

  • Thursday:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-footnote> Temperatures will decrease slightly, with clouds thickening from the afternoon, creating conditions for light scattered drizzle.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"> </sources-carousel-inline> Partly cloudy with fog over the mountains.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-footnote><sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"> </sources-carousel-inline><sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"> </sources-carousel-inline> Southwesterly, active at times during the day and light to variable at night, with speeds between 10 and 40 km/h.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"> </sources-carousel-inline> Good along the coast, moderate to poor at higher elevations due to fog.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"><source-inline-chip class="ng-star-inserted" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-inline-chip></source-footnote>

  • Coastal Relative Humidity:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"><source-inline-chip class="ng-star-inserted" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-inline-chip></source-footnote>

  • Sea Condition:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"><source-inline-chip class="ng-star-inserted" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-inline-chip></source-footnote>

  • Sea Surface Temperature:<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-footnote><sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"> </sources-carousel-inline> 1013 hPa (equivalent to 760 mmHg).<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></source-footnote><sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; line-height: 1.15;"></sources-carousel-inline>

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